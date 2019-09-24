Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Kapasite kullanım oranı eylül ayında yüzde 76.3 oranında gerçekleşirken, ağustos ayında yüzde 76.6 oranında olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 792 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

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Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan gerileyerek yüzde 76,0 oldu.