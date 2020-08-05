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"ABD ekonomisi uzun süre desteğe ihtiyaç duyacak"

05.08.2020 - 09:54
"ABD ekonomisi uzun süre desteğe ihtiyaç duyacak" | Ekonomi Haberleri

San Francisco Fed Başkanı Daly, "ABD ekonomisi daha uzun süre desteğe ihtiyaç duyacak" değerlendirmesinde bulundu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, koronavirüs salgınının beklenenden "daha uzun ve sert" geçtiğini bu yüzden de ABD ekonomisinin beklenenden daha uzun süre desteğe ihtiyaç duyacağını söyledi.

Bloomberg'de yayımlanan röportajında Daly "Ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak için gereken desteğin süresi daha uzun olmak zorunda" dedi.

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Daly ayrıca "ekonominin insanların maksimum istihdam seviyesi olarak düşündüğü seviyenin çok üzerine çıkabilmesi için" gerekli alanın bulunduğunu ifade etti.


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