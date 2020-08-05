Endonezya ekonomisinde 21 yıldır ilk | Ekonomi Haberleri

Endonezya ekonomisi, ikinci çeyrekte 1999'dan beri ilk kez daraldı.

Endonezya ekonomisi, ikinci çeyrekte koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle 20 yılı aşkın süredir ilk defa daraldı. Koronavirüs ile mücadele etmek için alınan önlemler Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'da tüketici talebini ve iş faaliyetlerini durma noktasına getirdi.

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Nisan ile Haziran ayları arasında Endonezya gayri safi yurtiçi hasılası beklenenden daha fazla yüzde 5.32 küçüldü.

Reuters anketine katılan ekonomistler yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.97 büyüyen ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 4.61 daralmasını bekliyorlardı.

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