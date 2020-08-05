İngiltere'den aşı üretim kapasitesi için yatırım kararı | Ekonomi Haberleri

İngiltere aşı üretim kapasitesini artırmak için Valneva ile ortak yatırım yapacak.

İngiltere, Fransız aşı firması Valneva'ya üretim kapasitesini artırmak için şirket ile birlikte ortak yatırım yapmaya karar verdi.

İngiltere Temmuz ayında Valneva'nın geliştirmekte olduğu koronavirüs aşısından ilk etapta 60 milyon doz almak için prensipte anlaştıklarını açıklamış, aşının güvenli, uygun ve efektif olması durumunda 40 milyon doz daha alım yapılacağını belirtmişti.

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Hükümet ilgili yatırımın net tutarını açıklamazken daha önce şirkete İskoçya'da tesis kurması için ödenek verilmesi konusunda görüşüldüğü ifade edilmişti.

Valneva geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirmekte olduğu aşıda Kasım ya da Aralık ayında klinik deneylere başlanacağını açıklamıştı.

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