‹ Önceki Haber Moody’s'ten 'İrlanda' uyarısı Moody’s'ten 'İrlanda' uyarısı Sonraki Haber › Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum

ABD’de petrol sondaj kule sayısı azaldı

15.08.2019 - 08:52
ABD’de petrol sondaj kule sayısı azaldı | Ekonomi Haberleri

ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 14 Ağustos itibarıyla 14 adet düşüşle 801 adete geriledi.

S&P Global Platts verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı da 1 adet düşüşle 206 adete geriledi ve ABD’de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 15 adet düşüşle 1,007 adete indi. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre toplam sayısı 145 adet azalan petrol ve doğal gaz kulelerinin 973 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 31 adedi ise açık sularda yer aldı.

En büyük havzalardan Permian’da sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 430’a, Anadarko’da 8 adet düşüşle 91’e geriledi.

##$HABER_1456773$##

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) aylık raporunda, 2020 yılında petrol arzının talebi aşacağı belirtildi. Raporda, 2020 yılına baktığımızda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmayan üreticilerin, büyük bir jeopolitik gelişme olmadığı takdirde, artan talebi karşılayacak şekilde üretim arttırdıklarını ve OPEC üyesi ülkelerin günlük 3.2 milyon varillik bir kapasiteyi kullanmadıklarını görüyoruz denildi.

Küresel petrol talebinin 2020 yılında günlük 1.4 milyon varile ulaşacağını, buna karşılık üretimin günlük 2.4 milyon varil artacağını öngören IEA, petrol arzında görülen artışın sebebi olarak ABDnin killi şist petrolü üretimindeki artışı gösterdi. Diğer yandan, dünya petrol talebi öngörüsü, küresel ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle üst üste ikinci ayda da aşağı çekildi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Moody’s'ten 'İrlanda' uyarısı Moody’s'ten 'İrlanda' uyarısı Sonraki Haber › Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.579 Değişim: -2,84% Hacim : 6.647 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 96.508 15.08.2019 Yüksek 98.531
Açılış: 98.504
5,5664 Değişim: -0,82%
Düşük 5,5446 15.08.2019 Yüksek 5,6173
Açılış: 5,6124
6,1871 Değişim: -1,09%
Düşük 6,1788 15.08.2019 Yüksek 6,2669
Açılış: 6,255
272,12 Değişim: -0,56%
Düşük 269,18 15.08.2019 Yüksek 274,85
Açılış: 273,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.