Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Türkiye piyasaları resmi tatil nedeniyle hafta boyunca kapalıyken, dolar kuru piyasaların açık olduğu bugüne 5.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5446 TL seviyesini; en yüksek ise 5.6173 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.23 itibarıyla 5.5934 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1898 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.2427 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 6.7877 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 düşüşle 97.87 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1146 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.22 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 270,7 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,7 lira seviyesinde dengelendi. Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının yanı sıra Arjantin'deki gelişmeler ve İtalya'da siyasi belirsizliklerin devam etmesi, küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırdı. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle risk iştahı azalırken, güvenli liman olarak görülen altına da talep arttı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.535 dolara tırmanarak 2013 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görürken, bugün saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 1.512 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

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Altının gramı ise ons fiyatındaki yükselişe paralel son bir yılın en yüksek seviyesi olan 277 lirayı test etmesinin ardından bugün 270,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.808 liradan satılıyor.

Analistler, küresel büyümeye ilişkin endişelerin belirginleştiği bir ortamda, yatırımcıların portföy dağılımında risksiz varlıkların ağırlığını artırdığına işaret ederek, bu paralelde altın fiyatlarının da yükseldiğini söyledi.

Gram altın için 269,7 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 276 liranın gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 265 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.295,21 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,73, holding endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 97.200'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 96.500 ve 95.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.