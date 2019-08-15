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Moody’s'ten 'İrlanda' uyarısı

15.08.2019 - 08:41 | Son Güncelleme :
Moody’s'ten 'İrlanda' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Moody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin İrlanda’nın büyüme görünümü için dış risk oluşturduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, “İrlanda’nın ekonomik görünümü uluslararası şirketlere ev sahipliği yapması ve rekabetçi kazanımlarıyla güçlü durumda. İngiltere’nin AB’den çıkışı, iki ülkenin ticaret ilişkileri açısından İrlanda’nın büyümesine ilişkin en büyük dış riski oluşturuyor.” ifadelerine yer verildi.

İrlanda’nın Brexit sürecinden kaynaklı risklere maruz kaldığı belirtilen açıklamada, küresel çapta gümrük vergilerindeki değişimin ve küresel ticaretteki yavaşlamanın da İrlanda ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

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Öte yandan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Sarah Carlson ise, “İrlanda’da kamu finansmanı ekonomik toparlanma ile birlikte hızla toparlandı. Özel sektör de borç seviyesini azalttı. Bankacılık sektörü de artık hükümet için acil bir yükümlülük değil.” değerlendirmesinde bulundu. 


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