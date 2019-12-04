"ABD-AB ticaret ilişkileri mesafe katedecektir"

Almanya Başbakanı Merkel, "ABD-AB ticaret ilişkileri yeni AB komisyonu ile mesafe katedecektir" şeklinde değerlendirdi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ABD ile AB arasında yaşanan ticaret geriliminin Alman muhafazakar Ursula von der Leyen'in AB'nin yönetimine seçilmesinin ardından iyiye doğru gittiğini söyledi.

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Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile ortak yaptığı basın toplantısında "Yeni komisyon ve yeni komisyon başkanı ile birlikte görüşmelerde ilerleme kaydetmek için iyi bir temelimiz olduğuna inanıyorum" dedi.

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