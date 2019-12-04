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Fransa ile ABD arasında 'vergi' gerginliği derinleşiyor

04.12.2019 - 17:01 | Son Güncelleme :
Fransa ile ABD arasında 'vergi' gerginliği derinleşiyor | Ekonomi Haberleri

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi ABD'li internet devlerine gelir vergisi uygulanmasıyla Fransa ile ABD arasında başlayan gerginlik derinleşiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın Google, Amazon ve Facebook gibi internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden uyguladığı vergi konusu tekrar gündeme geldi.

Macron bu sorunu ABD ile çözebileceğini düşündüğünü söylerken, Trump bu konuda Fransa'dan farklı görüşleri bulunduğunu vurguladı. Bu mesele, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine ve kavganın büyümesine neden oluyor.

Fransa'nın Biarritz kentinde ağustosta düzenlenen G7 Zirvesi'nde, iki lider arasında yapılan görüşmelerde sorunun çözüme kavuşturulacağı belirtilse de bu geçen zaman zarfında olumlu gelişme yaşanmadığı gibi gerginlik daha da derinleşti.

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Macron, bu zirvede merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde söz konusu vergi uygulamasına ilişkin bir çözüm bulunabileceğini ifade etmişti.

FRANSA'DAN İTHAL ÜRÜNLERE YÜZDE 100'E VARAN GÜMRÜK VERGİSİ PLANLANMIŞTI

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Fransa'nın bazı ABD'li teknoloji firmalarına getirdiği verginin haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini ve söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını bildirmişti.

Buna karşılık Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin Fransız ürünlerine yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planlamasının kabul edilemez olduğunu, gerçekleşmesi durumunda ise Avrupa Birliği'nin (AB) buna cevap vereceğini hatırlatmıştı.

Bu açıklamalar, sorunun kolay kolay çözülemeyeceğine işaret ediyor. ABD, bu yaptırımların doğru bulduğunu savunurken, Fransa söz konusu vergiden vazgeçmeyeceğinde kararlı olduğunu ifade ediyor.

Fransız basınındaki haberlerde, Macron ve Trump'ın dünkü toplantıda her ne kadar yumuşak bir dil kullansalar da gerginliğin azalmayacağına dikkat çekildi.

"FRANSA'NIN ABD İLE SAVAŞI KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Fransa'da tanınan ekonomi uzmanlarından Stephanie Villers, 20 Minutes gazetesine verdiği röportajda, "Fransa'nın söz konusu vergi konusunda, ABD ile savaşı kazanması mümkün değil, tek başına hiç mümkün değil." yorumunu yaptı.

Fransa'nın bu konuda tek mücadele etmek istemediğini ve AB'yi yanına çekmeyi planladığını ifade eden Villers, AB üyesi 28 ülkenin onayı olması gerektiği için bu vergiyi, AB ülkelerinde uygulamaya sokmanın zor olacağına işaret etti.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, ABD söz konusu yaptırımları uygularsa, özellikle ABD'ye ihracat yapan Fransız şirketlerini mali sıkıntılara sokacak. Öte yandan Fransız şirketlerin ABD'ye sadece 306 ton Fransız peyniri ihracat ettiği hatırlatıldı.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runache de dünkü açıklamasında vergi hususunda ülkesinin "hırçın" davranacağını ifade ederek, ABD'yi OECD bünyesinde çözüm bulmayı reddetmekle suçlamıştı.

İNTERNET DEVLERİNE FRANSA'DA YÜZDE 3 VERGİ

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz'da onaylamıştı. Yasaya göre, internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.


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