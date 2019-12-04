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Marmarabirlik yeni sezonda 37 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi

04.12.2019 - 17:46
Marmarabirlik yeni sezonda 37 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi | Şirket Haberleri

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) yeni sezonda 37 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, ürün alımlarına 21 Ekim'de başlayan Marmarabirlik'te ürün bedellerinin ödenmesine devam ediliyor. Bugüne kadar 37 bin ton alım yapılırken bunun karşılığında ortaklara ödenecek tutar 278 milyon lira oldu. Ortakların teslim ettiği ürün bedellerinin üçüncü taksitlerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak ortaklara 46 milyon lira ödeme yapılacak.

Geçen ay 81 milyon liralık ödeme gerçekleştiren Marmarabirlik, üçüncü dilim ödemeleriyle ortakların hesabına toplamda 127 milyon lira geçmiş olacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019-2020 ürün alım kampanyası öncesinde 26 bin 349 ortağın 85 bin tonluk rekolte beyanı verdiğini hatırlattı.

Ürün alımlarına başlandığı günden bugüne 6 bin 459 ortağın kotasının yüzde 50'sini tamamlamadığını ifade eden Asa, "2 bin 840 ortak da 1 kilogram ürün dahi vermemiştir. Tahsis edilen kota miktarını doldurmayan ortak sayısı ise 16 bin 532'dir. Ürün alımlarının başladığı ilk günlerde sanki çok büyük sıkıntı varmış gibi bir bardak suda fırtına koparanların amaçlarının başka olduğunu rakamlardan görüyoruz. Ortaklarımızın çok yüksek rekolte beyanı vermeleri Marmarabirlik'in alım planını bozmaktadır." açıklamasında bulundu.

Asa, yaşanan bu olumsuzluklara rağmen alımların planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bugüne kadar 37 bin ton ürün alımı gerçekleştirilirken 278 milyon lira tutar oluşmuştur. Ortaklarımızın 16 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 5 Aralık Perşembe günü 46 milyon lira ödenmiş olacak. Bu hasat döneminin çok zor bir yıl olacağını daha önce de açıklamıştık. Bu zor yılı aşmak ve üreticilerimizi de mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ortaklarımız sadece bir yılı değil, gelecek yılları düşünsünler. Ortaklarıyla birlikte daha güçlü olan Marmarabirlik, misyonu ve vizyonuyla kooperatifçiliğin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir."


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