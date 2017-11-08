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9 ayda 25 milyar kâr açıkladı

08.11.2017 - 14:26

Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net kârı, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 26,7 artarak 24 milyar 592 milyon lira oldu.

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin 9 aylık net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 artarak 24 milyar 592 milyon liraya ulaştı.

Bankaların geçen yılın ocak-eylül döneminde 19 milyar 407 milyon lira olan net dönem kârı, 2016'nın tamamında ise 25 milyar 246 milyon lira oldu. Bunun yanı sıra, tüm bankacılık sektörünün Eylül 2017 döneminde net kârı 37 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu rakam 29 milyar TL seviyesindeydi.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, bu yılın 9 ayında yüzde 14,4 artarak 222 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak kârlılığı da yüzde 14,9 düzeyinde gerçekleşti.

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ICBC TURKEY BANK'IN KÂR ARTIŞI YÜZDE BİN 494

Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları içinde 9 ayda en fazla net kârı 4 milyar 645 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net kârda Garanti Bankası'nı 4 milyar 515 milyon lira ile Akbank ve 4 milyar 103 milyon lira ile İş Bankası izledi.

Net kârını 2016'nın ocak-eylül dönemine göre en çok artıran banka ise ICBC Turkey Bank oldu. Kâr artışı yüzde bin 494 olan ICBC Turkey Bank'ı, yüzde 46,9 ile VakıfBank ve yüzde 44,8 ile QNB Finansbank takip etti.

Ortalama öz kaynak kârlılığı en yüksek banka ise VakıfBank oldu. Eylül 2017 itibarıyla ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 17,6 düzeyinde bulunan VakıfBank'ı, yüzde 15,8 ile Garanti Bankası ve yüzde 15,7 ile Akbank izledi. 

ZİRAAT'İN KÂRI 10 BANKANIN TOPLAM KÂRININ 4'TE BİRİ

Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, 408,2 milyar TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası olurken, net kârını da 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artırarak 6 milyar 507 milyon liraya çıkardı.

Ziraat'in 9 aylık net kârı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam kârının 4'te birine denk geliyor.

Bankanın ortalama öz kaynak kârlılığı da Eylül 2017 itibarıyla yüzde 19,5 seviyesinde gerçekleşti. 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KÂRI 37,2 MİLYAR LİRA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine oranla yüzde 28,6 artarak 37 milyar 180 milyon liraya yükseldi.

Böylece Türk bankacılık sektörü, geçen yılın tamamında elde ettiği 37 milyar 530 milyon liralık kâr rakamına yaklaştı.


Etiketler

  • Garanti Bankası
  • Borsa İstanbul
  • Ziraat Bankası
  • mevduat bankasının net kârı
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