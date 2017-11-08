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EPDK da yerli otomobil için düğmeye bastı

08.11.2017 - 14:30 | Son Güncelleme : 08.11.2017 - 16:34

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, ortak girişim grubu tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörün ve mevzuatın buna hazır olacağını belirterek, "Yapılan çalışmalar sonucunda Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağını hazırladık. Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yerli otomobilin elektrikli olması durumunda mevzuatta  yapılacak yenilikleri AA muhabirine değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otomobili üretecek gruba  yönelik, "Doğrudan hibrit ve elektrikli yerli otomobil üretmeye yönelmek  isterlerse daha da memnun oluruz." ifadelerinin kendileri için yol gösterici  olduğunu aktaran Yılmaz, bu süreçte uzman bir ekiple dünyadaki gelişimleri takip  ettiklerini söyledi.

Yılmaz, elektrikli araç şarj istasyonlarıyla ilgili yurt dışında  yapılan mevzuat düzenlemelerini incelediklerini ifade ederek, "Bu konudaki iş  modellerini, bu modellerin hangilerinin başarılı olduğu ve hangilerinin  Türkiye'de uygulanabileceğini araştırıyoruz. Dünya pazarında geliştirilen hızlı  şarj sistemleri, akıllı şarj istasyonları gibi yeni teknolojilerin sektörü ve  elektrik dağıtım şebekesini nasıl etkileyeceğiyle ilgili çalışmalarımız devam  ediyor. 

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EPDK tarafından desteklenen Ar-Ge projelerinden Dağıtıma Gömülü  Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyonu projesi de elektrik dağıtım şirketleri  tarafından tamamlandı. Bu projeyle elektrikli araçların yaygınlaşması durumunda  şarj altyapısının enerji ihtiyacını karşılamak üzere bağlanacağı dağıtım  şebekesinde meydana gelecek etkiler de inceleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli araçlarla birlikte şarj istasyonu sayısının da artacağına  dikkati çeken Yılmaz, Türk Standardları Enstitüsü ile görüşerek söz konusu  istasyonlarla ilgili yayınlanmış standartlar hakkında  bilgi alındığını anlattı.

Yılmaz, yerli otomobil yapımının Türk ekonomisi ve sanayisi için  oldukça önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörümüz ve mevzuatımız  buna hazır olacak. Elektrikli araçlar konusunda daha önce başlattığımız  çalışmaları daha da hızlandırdık. Şarj istasyonlarından temin edilen elektriğin  faturalandırılmasında ortaya çıkabilecek teknik ve ekonomik aksaklıklara da  hazırlandık. Yeni çalışmaların yapılması için ilgili şirketlerle görüşmelerimiz  sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna  İlişkin Usul Ve Esaslar taslağını hazırladık. Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde  taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız."


Etiketler

  • EPDK
  • otomobil
  • Ar-Ge
  • enerji
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