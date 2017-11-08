EPDK da yerli otomobil için düğmeye bastı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, ortak girişim grubu tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörün ve mevzuatın buna hazır olacağını belirterek, "Yapılan çalışmalar sonucunda Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağını hazırladık. Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yerli otomobilin elektrikli olması durumunda mevzuatta yapılacak yenilikleri AA muhabirine değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otomobili üretecek gruba yönelik, "Doğrudan hibrit ve elektrikli yerli otomobil üretmeye yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz." ifadelerinin kendileri için yol gösterici olduğunu aktaran Yılmaz, bu süreçte uzman bir ekiple dünyadaki gelişimleri takip ettiklerini söyledi.

Yılmaz, elektrikli araç şarj istasyonlarıyla ilgili yurt dışında yapılan mevzuat düzenlemelerini incelediklerini ifade ederek, "Bu konudaki iş modellerini, bu modellerin hangilerinin başarılı olduğu ve hangilerinin Türkiye'de uygulanabileceğini araştırıyoruz. Dünya pazarında geliştirilen hızlı şarj sistemleri, akıllı şarj istasyonları gibi yeni teknolojilerin sektörü ve elektrik dağıtım şebekesini nasıl etkileyeceğiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

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EPDK tarafından desteklenen Ar-Ge projelerinden Dağıtıma Gömülü Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyonu projesi de elektrik dağıtım şirketleri tarafından tamamlandı. Bu projeyle elektrikli araçların yaygınlaşması durumunda şarj altyapısının enerji ihtiyacını karşılamak üzere bağlanacağı dağıtım şebekesinde meydana gelecek etkiler de inceleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli araçlarla birlikte şarj istasyonu sayısının da artacağına dikkati çeken Yılmaz, Türk Standardları Enstitüsü ile görüşerek söz konusu istasyonlarla ilgili yayınlanmış standartlar hakkında bilgi alındığını anlattı.

Yılmaz, yerli otomobil yapımının Türk ekonomisi ve sanayisi için oldukça önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörümüz ve mevzuatımız buna hazır olacak. Elektrikli araçlar konusunda daha önce başlattığımız çalışmaları daha da hızlandırdık. Şarj istasyonlarından temin edilen elektriğin faturalandırılmasında ortaya çıkabilecek teknik ve ekonomik aksaklıklara da hazırlandık. Yeni çalışmaların yapılması için ilgili şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağını hazırladık. Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız."

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