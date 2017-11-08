‹ Önceki Haber Kredi ve kredi kartı borçlusu arttı Kredi ve kredi kartı borçlusu arttı Sonraki Haber › 9 ayda 25 milyar kâr açıkladı 9 ayda 25 milyar kâr açıkladı

Venezuela, Rusya ile anlaştı

08.11.2017 - 14:20

Venezuela, Rusya ile borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda anlaştı.

Borçlarını ödemekte zorluk çeken ve bu nedenle iflas eşiğine gelen Venezuela, Rusya ile 3 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırılması konusunda anlaştı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Venezuela'nın Rusya'ya olan 3 milyar dolar borcunun yeniden yapılandırılması için anlaşmaya varıldığını bildirdi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Siluanov, "Venezuela ile borç yeniden yapılandırma için anlaştık. Venezuela hükümeti ortaya konulan şartlar üzerinde varılan uzlaşmayı teyit etti" diye konuştu.


Etiketler

  • rusya
  • borç
  • Venezuela
‹ Önceki Haber Kredi ve kredi kartı borçlusu arttı Kredi ve kredi kartı borçlusu arttı Sonraki Haber › 9 ayda 25 milyar kâr açıkladı 9 ayda 25 milyar kâr açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.119 Değişim: -0,14% Hacim : 7.227 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 110.759 08.11.2017 Yüksek 113.018
Açılış: 112.848
3,8838 Değişim: -0,09%
Düşük 3,8685 08.11.2017 Yüksek 3,9010
Açılış: 3,88725
4,5054 Değişim: -0,04%
Düşük 4,4869 08.11.2017 Yüksek 4,5240
Açılış: 4,507
160,33 Değişim: 0,51%
Düşük 158,87 08.11.2017 Yüksek 160,61
Açılış: 159,51
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.