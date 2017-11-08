Venezuela, Rusya ile anlaştı

Venezuela, Rusya ile borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda anlaştı.

Borçlarını ödemekte zorluk çeken ve bu nedenle iflas eşiğine gelen Venezuela, Rusya ile 3 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırılması konusunda anlaştı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Venezuela'nın Rusya'ya olan 3 milyar dolar borcunun yeniden yapılandırılması için anlaşmaya varıldığını bildirdi.

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Siluanov, "Venezuela ile borç yeniden yapılandırma için anlaştık. Venezuela hükümeti ortaya konulan şartlar üzerinde varılan uzlaşmayı teyit etti" diye konuştu.

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