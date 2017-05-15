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79 milyar dolarlık dev destek

15.05.2017 - 09:50

Çin, İpek Yolu’nun yeni versiyonu ‘Kuşak ve Yol Projesi’ için 79 milyar dolarlık destek sunacak. Her yıl 10 bin yabancı öğrenciye burs verecek ülke, 50 ortak laboratuvar kuracak.

Çin'in başkenti Pekin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 ülke liderinin katıldığı Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılışında konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, ülkesinin ilgili projelere 79 milyar dolar mali destek sağlayacağı sözünü verdi. Şi, 2 bin yıl öncesine dayanan İpek Yolu'nun Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki ülkelerin, inanç merkezlerini ve pek çok medeniyeti birbirine bağladığını ve bu şekilde toplumlararası ekonomik ve kültürel iletişimi sağladığını hatırlattı.

Asya Altyapı Yatırım Bankasının Kuşak ve Yol projesi katılımcı ülkelerine 1.7 milyar dolar kredi desteği sağladığını hatırlatan Şi, Pekin yönetiminin Kuşak ve Yol için 78 milyar dolar mali destek sunacağı sözünü verdi. Bu kapsamda Kuşak ve Yol'un deniz aşırı ülkelerdeki fonlarına 14 milyar 495 milyon dolar ekleyeceğini söyleyen Şi, Çin Kalkınma Bankası ve İthalat - İhracat Bankası'nın da ilgili projeyi desteklemek için toplamda 55.8 milyar dolar kredi sağlayacağını belirtti. Şi, gelecek üç yıl içinde de Kuşak ve Yol ile ilgili gelişmekte olan katılımcı ülke ve kuruluşlara 8.7 milyar dolar yardım sağlayacaklarını dile getirdi.

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KAZAN-KAZAN İLKESİ

Şi, Kuşak ve Yol projesinin kazankazan ilkesi ile sermaye, teknoloji, insan gibi endüstriyel üretiminin ana bileşenlerinin, ürün, kaynak ve müşterek çalışmalara erişimini kolaylaştıracağını söyledi. Söz konusu projeye dünyadan geniş çaplı katılım olduğunu dile getiren Şi, Kuşak ve Yol'un, Rusya'nın önerdiği "Avrasya Ekonomik Birliği" ve Türkiye'nin önerdiği "Orta Koridor" projesi ile de uyumlu olduğunu söyledi.

40 ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Şi, Çin'in Kuşak ve Yol çerçevesinde pek çok ülke ile ulaşım, kargo, altyapı, enerji, iletişim, gümrük, yazılım, ekonomi ve ticaret, endüstriyel üretim, e-ticaret, deniz alanlarında proje veya planlara imza attığını belirtti. Forumda 30 ülke ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalanacak. Çin'in girişim kapsamında 40'tan fazla ülke ve kuruluş ile işbirliği anlaşması imzaladığını ve forum süresince 30'dan fazla ülke ile ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalayacağını kaydeden Şi, işbirliği projelerinin serbest ticaret bölgelerini de kapsadığını ifade etti.

10 BİN YABANCI ÖĞRENCİYE BURS

Kuşak ve Yol çerçevesinde her yıl katılımcı ülkelerden 10 bin öğrenciye burs verileceğini dile getiren Şi, 5 yıl içinde katılımcı ülkelerde 50 ortak laboratuvar kurulacağını da ekledi. Çin ayrıca 5 bin yabancı bilim adamının yetişmesine de katkı sağlayacak. 60'a yakın ülke ile çalıştıklarını kaydeden Şi, kara, deniz, hava ve demir yollarında ve siber alanda işbirliklerinin artacağını, bunların liman ve boru hattı projeleri ile destekleneceği kaydetti.


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