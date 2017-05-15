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Petrol fiyatları 51 doların üzerinde

15.05.2017 - 09:55

Brent petrolün varil fiyatı toparlanma çabasıyla 51,54 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 50,73 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 51,07 doları görmüştü. Bu sabah güne 50,82 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.15 itibarıyla yüzde 1,41 artarak 51,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,55 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan ve Rusya Enerji bakanlarının yaptığı ortak basın toplantısında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşmasını 2018'in mart ayına kadar uzatması gerektiği yönünde açıklamaları petrole alım getirdi.

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Geçen hafta Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veri raporuna göre, petrol sondaj kulesi sayısı 17 hafta üst üste artış kaydetti. ABD'deki ham petrol üretimi 12 haftadır artış gösterirken geçen hafta günlük ortalama 9,31 milyon varile ulaştı.

Bugün küresel piyasalarda, ABD mayıs ayı New York Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,00-52,50 dolar aralığının direnç bölgesi, 51,00-50,30 doların destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.


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