Fed bu yıl kaç faiz artışı yapar?

Philadelphia Fed Başkanı Harker, "İşler iyi görünüyor ve şu anda ekonomi normal" diyerek yıl içerisinde iki faiz artırımına destek verdiğini ifade etti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD ekonomisinin şu anda "normal" olduğunu ve istihdam piyasasının "tam sağlıklı" durumda bulunduğunu belirterek, bu yıl iki faiz artırımı daha yapılmasına yönelik desteğini tekrar etti.

"İşler iyi görünüyor ve şu anda ekonomi normal. Bu yıl iki faiz artırımı daha yapılmasını uygun görmeye devam ediyorum" diye konuşan Harker, "İstihdam piyasasına baktığımızda az, çok tam sağlıklı olduğunu, çok az atıl kapasite bulunduğunu görüyoruz" dedi.

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Harker, konuşmasında geçtiğimiz ay yüzde 4,4'e gerileyen işsizlik oranının gelecek yıl sonuna kadar yüzde 4,2'ye düşeceğini tahmin ederken, istihdam artışının yıl sonuna kadar aylık ortalama 200 bin civarında gerçekleşeceğini öngördü.

Patrick Harker, bu rakamın 2018 yılında gerilemesini beklediğini de kaydetti.

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