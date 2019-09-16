450 kuruluşa teşvik belgesi verildi | Ekonomi Haberleri

Temmuz ayında 450 kuruluşa 8.6 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Temmuz ayında 450 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 8.6 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Resmi Gazete'nin 13 Eylül tarihli mükerrer sayısında yer alan Temmuz ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 8.6 milyar TL olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 16,911 kişilik istihdam öngörülüyor.

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Listeye göre, OYAK NYK Ro-Ro Liman İşletmeleri AŞ, Kocaeli'de yıllık 780,000 adet araç elleçleme kapasiteli ve 532 milyon lira yatırım bedelli liman işletme hizmetleri yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Listeye göre ayrıca, Sumitomo Rubber Ako Lastik Sanayi AŞ'ye Çankırı'da yıllık 3.5 milyon adet otomobil lastik üretimi kapasiteli ve 477.6 milyon lira bedelli tevsi projesi için, RES Anatolia Holding AŞ'ye çeşitli illerde toplam 65 MW kapasiteli ve 239.7 milyon lira yatırım bedelli rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yatırımı için teşvik belgesi verildi.

Aynı gazetede yayımlanan Temmuz ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre bu ayda tamamlama vizesi alan 302 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu kapsamda istihdam sayısı ise 11,974 olarak belirlendi.

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