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Uzlaşma sağlanamasa bile 'internet vergisi' alınacak

16.09.2019 - 12:18
Uzlaşma sağlanamasa bile 'internet vergisi' alınacak | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, küresel uzlaşma sağlanamasa bile 'internet vergisi' alacak.

Avrupa Komisyonu'nun ekonomik işlerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, 'internet vergisi' üzerine küresel bir uzlaşma sağlanamazsa bile Avrupa Birliği'nin (AB) dijital hizmetlere tek başına vergi getirmeyi planladığını söyledi.

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Reuters'in haberine göre; İtalya eski başbakanı Gentiloni, La Stampa gazatesine yaptığı açıklamada, "İlk görevim OECD/G20 seviyesinde yani küresel seviyede bir internet vergisi getirip getiremeyeceğime bakmak olacak çünkü en etkili çözüm bu olacaktır" dedi.

Gentiloni, "Komisyon 2020'ye kadar bir uzlaşmaya varmaya çalışaktır fakat eğer bu mümkün olmazsa benim görevim bir internet vergisi sunmak... beklemeyi düşünmüyoruz" diye ekledi.


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