Volkswagen, Avustralya'daki müşterileriyle uzlaştı | Ekonomi Haberleri

Volkswagen Grubu, dizel emisyon skandalından etkilenen Avustralya'daki müşterilerine 87 milyon dolara kadar tazminat ödemeyi kabul etti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Avustralya'da emisyon skandalından etkilenen müşterilerine 87 milyon dolara kadar tazminat ödemek üzere uzlaşmaya vardı. Davacıların avukatı Julian Schimmel, Sydney'deki federal mahkemede 2015 dizel emisyon skandalı sebebiyle görülen davada, Volkswagen'in emisyon skandalı mağdurlarıyla uzlaşmaya vardığını ve dava masrafları dahil 87 milyon dolara kadar tazminat ödemeye razı olduğunu bildirdi.

Volkswagen, yaptığı açıklamada, uzlaşmada sorumluluk kabulü olmadığı vurgusunu yaparak prensip uzlaşmalarını dizel konusunu çözmek için bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

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Emisyon skandalı mağdurlarından davacı Alister Dalton, otomobil şirketiyle iyi bir uzlaşmaya varıldığını belirterek "Bence herkes (dava) süreçlerden ve sonuçlarından memnun olmalı." yorumunu yaparken, bir diğer davalı Robyn Richardson "Uzun ve dolambaçlı bir süreçti, rahatladım." diye konuştu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, daha önce emisyon testlerini manipüle ettiği gerekçesiyle dünya genelinde 33,5 milyar dolar ceza ödemişti.

Volkswagen, mayıs ayında dizel skandalından doğabilecek yasal sonuçlar sebebiyle 1,1 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu. Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Bununla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı.

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