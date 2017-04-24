‹ Önceki Haber Borajet seferlerine ara verdi Borajet seferlerine ara verdi Sonraki Haber › Çetinkaya: Sıkı duruş korunacak Çetinkaya: Sıkı duruş korunacak

4 akaryakıt şirketine ceza

24.04.2017 - 14:08

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 4 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 329 bin lira ceza verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) ceza ile ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ortaklık yapısında değişiklik yapma işlemine ilişkin onay alınmamış olması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunması, sorumlu müdür çalıştırılmaması, istasyonda vaziyet planında 2 adet akaryakıt tankının bulundurulmasına rağmen fiilen 4 adet akaryakıt tankının bulundurulması ve bu yakıt tanklarından bir tanesinin otomasyon sistemine bağlı olmaması, kaçak akaryakıt satmak amacıyla lisansına esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı tank veya ekipman bulundurulması, dağıtıcı harici akaryakıt ikmal edilmesi, akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların kuruma bildirilmemesi gibi sebeplerle 4 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 329 bin lira ceza verildi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

EPDK ayrıca, benzer sebeplerle 6 şirketin yazılı savunmasını istedi, bir şirketin ise borcunu vade tarihinde ödemeyerek temerrüte düşmesi nedeniyle ihtar edilmesine karar verdi.

Kurum, bir şirkete ilişkin yürütülmekte olan soruşturmaların da idari yaptırım uygulanmadan sonlandırılmasını kararlaştırdı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Borajet seferlerine ara verdi Borajet seferlerine ara verdi Sonraki Haber › Çetinkaya: Sıkı duruş korunacak Çetinkaya: Sıkı duruş korunacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
94.635 Değişim: 0,89% Hacim : 5.170 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 93.188 25.04.2017 Yüksek 94.635
Açılış: 94.217
3,5826 Değişim: 0,06%
Düşük 3,5802 26.04.2017 Yüksek 3,5839
Açılış: 3,5803
3,9184 Değişim: 0,14%
Düşük 3,9121 26.04.2017 Yüksek 3,9184
Açılış: 3,9128
145,53 Değişim: 0,02%
Düşük 145,49 26.04.2017 Yüksek 145,64
Açılış: 145,50
1,0931 Değişim: 0,04%
Düşük 1,0925 26.04.2017 Yüksek 1,0932
Açılış: 1,0926
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.