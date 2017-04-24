Çetinkaya: Sıkı duruş korunacak

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı duruş korunacak" dedi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, TCMB'nin uyguladığı politikaları enflasyonda riskleri dengelemeye yönelik sıkı bir duruş olarak tanımlayarak, enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağını söyledi.

Çetinkaya bankanın 85. hesap dönemi olağan genel kurul toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, para politikasının fiyat istikrarını sağlama yönünde etkin şekilde kullanıldığını belirterek, önümüzdeki dönemde yapısal alanlarda atılacak adımların fiyat istikrarına kalıcı biçimde ulaşılmasına katkı sağlayacağı da ifade etti

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Türkiye ekonomisinin son yıllarda güçlü bir performans sergilediğine de dikkat çeken Çetinkaya, yakın dönemdeki makroekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını teyit ettiğini belirtti. Çetinkaya, maliye politikası ve makro ihtiyati politikaların destekleyici duruşunun katkısıyla iktisadi faaliyetin toparlanma eğilimine girdiğini de ifade etti.

Çetinkaya'nın toplantıda verdiği mesajlar şöyle:

*Yakın dönemde açıklanan göstergeler, ilk çeyrekte iktisadi faaliyette ılımlı bir seyir olabileceğine işaret ediyor

*İkinci çeyrekten itibaren iktisadi faaliyette kademeli bir toparlanma öngörüyoruz

*2017 yılında net ihracatın büyümenin en önemli sürükleyicilerinden biri olmasını bekliyoruz

*Cari işlemler açığının GSYH'ye oranının 2017'de yüzde 4'ün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

*Enflasyonda gelinen yüksek seviyeler, beklentiler ve fiyatlama davranışlarında bozulma riskine işaret ediyor

*Getiri eğrisinin eğiminin negatif olması ve döviz kuru oynaklığının ciddi anlamda azalması (aldığımız tedbirlerin) yansımasıdır

*Mevcut politikalarımızı enflasyon üzerindeki riskleri dengelemeye yönelik sıkı bir duruş olarak tanımlamaktayız

*Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu koruyacağız

*Önümüzdeki dönemde gıda Komitesi'nde sergilenen ortak kurumsal çabanın fiyat istikrarıyla ilişkili diğer yapısal alanlarda genişletilerek hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması planlanmakta

*Önümüzdeki dönemde yapısal alanlarda atılacak adımların fiyat istikrarına kalıcı biçimde ulaşılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz