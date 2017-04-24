Borajet seferlerine ara verdi

Bir süre önce el değiştiren Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. BoraJet aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı. Satışı yapılan 30 bin kadar bilet, THY'den alınan yeni biletler ile değiştirilecek.

Şirkette çalışan personelin bir bölümü ile yollar ayrılırken, çeşitli şirketlere hizmet veren Bora Teknik A.Ş'nin ise faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada Borajet'in yolcularını THY ve Anadolujet'in taşıyacağını duyurdu.

Borajet'ten yapılan açıklama şöyle:

Seferlere ara verildi devredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir. Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir" denildi.

BORAJET İÇİN SHGM’DEN DE DUYURU

BÖLGESEL bir havayolu şirketi olan Borajetin müşteri mağduriyetini önlemek amacıyla bugünden itibaren uçuşlarına ara verdiğini açıklaması üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) konuyla ilgili olarak bir duyuru yayınladı.

Duyuruda şöyle denildi: Borajet Havayolları uçuşlarını geçici süreyle durdurmuş olup biletli yolcular THY ve Anadolujet tarafından taşınacaktır. Borajet Havayolları filosunda bulunan uçakların teknik sorunlarının giderilmesi ve filonun yenilenmesi amacıyla uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir.

Borajet Havayollarından 1 Haziran 2017 tarihine kadar uçuşlar için bilet almış olan yolcular, THY ve Anadolujet ile yapılan anlaşma kapsamında seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bu kapsamda Borajet yolcularının THY bürolarına başvurması veya çağrı merkezini aramaları gerekmektedir.ÿ

1 Haziran sonrası biletli yolcuların durumu ile ilgili tekrar duyuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

30 BİN BİLET NE OLACAK?

Gelişme sonrası müşteriler şirketinden internet sitesinde yer alan telefondan çağrı merkezi görevlilerine ulaşamadıklarını belirtiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre ise satışı yapılan 30 bin kadar biletle ilgili mağduriyet oluşmaması için THY ile görüşüldüğü vurgulandı. Açıklamada müşterilerin bu biletleri THY uçuşlarında kullanılabileceği kaydedildi.

BoraJet uçuşlarının üçüncü havalimanının açılışına kadar yapılmayacağı tahmin ediliyor.

YÜKLÜ BORCU VAR

Ocak ayında devri yapılan Borajet'in yüklü miktarda borcunun bulunduğu iddia ediliyor.

ESKİ SAHİBİNE DAVA AÇTILAR

Bu arada SBK Holding'in şirketin eski sabihi Yalçın Ayaslı'ya dava açtığı, icra takibi başlattığı öğrenildi.

PERSONELİN YARISI İŞTEN ÇIKARILIYOR

Şirketin 500-550 civarında personelinin bulunduğu, çalışanların yarıya yakınının, tazminatları ödenerek, işten çıkarılacağı belirtiliyor. Söz konusu personelin önemli bir bölümü pilot ve hosteslerden oluşuyor.

"FENERBAHÇE İLE DEVAM" KARARI

BoraJet geçen Ekim ayında Fenerbahçe Spor Kulübü ile de bir sponsorluk anlaşması yapmıştı. Şirketten bir yetkili konu ile ilgili "Fenerbahçe'ye de bu süreçte sıkıntı yaratmadan sponsorluğu sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bora Teknik AŞ şirketinin ise faaliyetini sürdüreceği öğrenildi. Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada Bora Teknik A.Ş hizmetlerine kesintisiz olarak devam edecek. Bulunduğu bölgede Emraer ve ATR uçaklarına bakım hizmeti veren şirket yapılacak yatırımlarla servis kapasitesi ve etkinliğini önümüzdeki dönem yeni havaalanı ile geliştirerek devam edecek" denildi.

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