3 kamu bankasından firmalara kredi desteği | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi ile temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 1,7 milyar TL kredi kullandırıldı.

Cari açığa olumlu katkı sağlaması için yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla mayıs sonunda duyurulan "İvme Finansman Paketi" ile üç kamu bankası Temmuz sonu itibarıyla, 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi tahsis ederken, 1.7 milyar TL kredi kullandırımı yaptı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamada, "Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir" denildi.