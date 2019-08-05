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"Firmalarımıza 5.2 milyar TL kredi tahsis edildi"

05.08.2019 - 14:32 | Son Güncelleme :
"Firmalarımıza 5.2 milyar TL kredi tahsis edildi" | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL’si ise kullanıldı" şeklinde değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden İVME Finansman Paketi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Albayrak, yaptığı değerlendirmede, "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL’si ise kullanıldı" dedi.

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