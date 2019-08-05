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Çin Merkez Bankası'ndan 'dijital para' açıklaması

05.08.2019 - 13:35
Çin Merkez Bankası'ndan 'dijital para' açıklaması | Bitcoin Haberleri

Çin Merkez Bankası, kendi dijital para birimine yönelik çalışmaları artırdığını duyurdu.

 

Pymnts.com'da yer alan habere göre Çin Merkez Bankası (PBoC), 2 Ağustos'ta düzenlediği video konferansında yılın ikinci yarısına yönelik bankanın öncelik olarak belirlediği konu başlıkları hakkında bilgi verirken, bu dönemde kripto para birimlerinin yakından izleneceğini belirtti ve bankanın kendi kripto para birimine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının artırılacağını duyurdu. Bunun yanında PboC'den yapılan açıklamada finansal risk iyileştirme ve politik propaganda açıklamalarının güçlendirilerek sosyal problemlerle başa çıkılması gerektiği vurgulandı.

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Çin'in kendi kripto para birimini oluşturmayı değerlendirdiğine yönelik ilk açıklama, geçen ay PboC Araştırma Bürosu Direktörü Wang Xi'nden gelmiş ve Xi'n, Çin'in ayrıca diğer yerel ve yabancı kripto para birimlerini de yakından izleyeceğini belirtmişti.

Bunun yanında Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei CEO'su Zhengfei Ren, kripto para birimleri sektörü kapsamında Çinin Facebook'tan daha güçlü olduğunu öne sürmüş ve Çin'in söz konusu kripto para birimleri sektörüne girmesinin piyasada büyük etkisi olacağını iddia etmişti.


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