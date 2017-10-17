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2018’de MTV’den 13,6 milyar lira gelir bekleniyor

17.10.2017 - 14:46

2018 yılında MTV’den 13,6 milyar lira, kira gelirlerinden 2,213 milyon lira, veraset ve intikal vergisinden 1,164 milyar lire gelir elde edilmesi bekleniyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) gelecek yıl 13 milyar 600 milyon 329 bin lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

TBMM'ye sunulan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'ndan derlenen bilgilere göre, mülkiyet üzerinden alınacak vergiler ile kira gelirleri toplamı gelecek yıl yaklaşık 17 milyar lira olacak.

Mülkiyet üzerinden alınan vergilerden MTV gelirinin, gelecek yıl 13 milyar 600 milyon 329 bin lira olması bekleniyor. Bu yıl sonuna ilişkin tahminle kıyaslandığında, MTV gelirlerinde yüzde 22,7 artış olması öngörülüyor.

Tasarıya göre, veraset ve intikal vergisi geliri 2018'de yüzde 49,3 artarak 1 milyar 164 milyon 497 bin lira olacak.

Devletin kira gelirleri kapsamında gelecek yıl taşınmaz kiralarından 1 milyar 452 milyon 566 bin lira gelir elde etmesi öngörülürken, bunun 570 milyon 509 bin lirası lojman, 529 milyon 303 bin lirası ecrimisil ve 352 milyon 754 bin lirası diğer taşınmaz kiralarından oluşacak.

Kira gelirlerinin diğer kalemi olan ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni gelirlerinin ise 761 milyon 65 bin lira olması bekleniyor. Böylece gelecek yıl kira geliri tutarının yüzde 7,3 artarak 2 milyar 213 milyon 631 bin lira olması öngörülüyor.

Motorlu taşıtlar, veraset ve intikal vergileri ile kira gelirlerinden gelecek yıl toplam 16 milyar 978 milyon 457 bin lira gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan "torba tasarı"nın görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranının 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanması kabul edilmişti.


Etiketler

  • Motorlu Taşıtlar Vergisi
  • veraset ve intikal vergisi
  • Bütçe Komisyonunda
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