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ABD'de rekor petrol üretimi bekleniyor

17.10.2017 - 14:47

Ülkenin ham petrol üretiminin 2018'de günlük ortalama 9,9 milyon varile ulaşarak 1970'te yakalanan rekor üretimi geride bırakması bekleniyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ham petrol üretiminin gelecek sene artmaya devam ederek, rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

EIA'dan yapılan açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin 2018'de günlük ortalama 9,9 milyon varile yükselmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu öngörünün gerçekleşmesi halinde, ABD'nin ham petrol üretiminin 1970'te yakalanan rekor üretim seviyesini geride bırakabileceği vurgulandı.

ABD'nin ham petrol üretimi 1970'te günlük ortalama 9,6 milyon varil olmuştu.

Ülkenin geçen seneki ham petrol üretimi ise düşük petrol fiyatları nedeniyle, günlük ortalama 8,8 milyon varil seviyesindeydi.

YILIN İKİNCİ YARISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

EIA'dan yapılan açıklamada, ayrıca, ABD'nin ham petrol üretiminin bu senenin ikinci yarısında, yılın ilk yarısına göre, günlük ortalama 340 bin varil artarak 9,4 milyon varile ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki ham petrol üretiminin çoğunun ABD'nin Teksas eyaletinin batısındaki ve New Mexico eyaletinin güneydoğusundaki bölgeleri kapsayan Permian havzasından geleceğine dikkat çekilirken, bu havzada sondaj işlemlerinin de artmasının beklendiği kaydedildi.

Bu senenin ilk 6 ayında ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 9,1 milyon varil seviyesinde olmuştu.

EIA'nın ham petrol üretim tahminleri, küresel piyasada petrol fiyatları, ABD'deki sondaj kulesi sayısıyla petrol kuyularındaki üretim miktarı değişimleri ve şirketlerin nakit akışları gibi veriler göz önüne alınarak belirleniyor.


Etiketler

  • petrol fiyatları
  • ABD Enerji Enformasyon İdaresi
  • ham petrol üretimi
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