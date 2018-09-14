Kripto paralara WEF etkisi

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) yayınladığı bir resmi raporun, blockchain (blok zinciri) teknolojisinin küresel ticarete 1.1 trilyon dolar katkı sağlayabileceğini ortaya koymasının ardından, piyasa hacmi 200 milyar doların üzerine çıktı.

İsviçre merkezli Dünya Ekonomik Forumunun Haziranda yayınladığı ve tedarik zinciri yönetimi ile özellikle küçük işletmelerde blok zinciri teknolojisinin oynayacağı büyük rolü değerlendiren raporda, Asya Kalkınma Bankasının küresel olarak ticaret açığını 1.5 trilyon dolar olarak öngördüğü ve söz konusu rakamın 2025e kadar 2.4 trilyon dolara kadar yükselebileceği yer aldı. Raporda, ticaret açığı probleminin blok zinciri teknolojisi ile önüne geçilebileceğini belirtilirken, şu değerlendirmeler yer aldı:

Dağıtılmış hesap defteri teknolojisi, küresel ticarete 1.1 trilyon dolar katkı sağlayarak ticaret açığının düşürülmesini sağlayabilir. Ticaret ülkelerin çeşitli endüstrilerde uzmanlaşmasına ve teknoloji ve fikirlerin yayılmasına destek olarak ekonomilerin verimli olmasını sağlar.

Raporun yayınlanmasıyla piyasada baş gösteren artış eğiliminin ardından, 113 milyar 239 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.31lik bir artışla 6,563 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 55.6sını oluşturdu.

Toplam 1,950 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.11 ile yalnızca Tether gerilerken, yüzde 15.82 ile ise en çok Ethereum yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise yüzde 15.23 ile en çok 98inci sıradaki Emercoin düşerken, bunu sırasıyla yüzde 3.29 ile ReddCoin, yüzde 2.56 ile Bitcoin Private, yüzde 2 ile Holo, yüzde 1.44 ile Dogecoin, yüzde 0.21 ile TrueUSD, yüzde 0.11 ile Tether ve yüzde 0.06 ile Mithril izledi.

Çeşitli açıklama ve kısıtlama haberlerinin etkisiyle bir süredir 190-210 milyar dolar düzeylerinde tutunan piyasa hacmi, WEF raporunun etkisiyle başlayan artış eğiliminin ardından son 24 saatte dokuz milyar dolara denk gelen yüzde 4.6lık bir artışla 203 milyar 977 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 144 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.31

Ethereum yüzde 15.82

Ripple yüzde 4.21

Bitcoin Cash yüzde 7.81

EOS yüzde 9.46

Stellar yüzde 3.15

Litecoin yüzde 4.81

Monero yüzde 8.80

Cardano yüzde 6.02 artarken

Tether yüzde 0.11 düştü.

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