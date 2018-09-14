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Tarım ÜFE ağustosta arttı

14.09.2018 - 10:34
Tarım ÜFE ağustosta arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,91 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,91 artarak 128,09 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 15,31 artış gösterdi. Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,11 yükseldi.

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Tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,84, ormancılık ürünlerinde yüzde 3,35, balıkçılıkta yüzde 2,97 artış kaydedildi. Bir önceki aya göre değişim, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,02, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,74 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,59 olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 11,36, koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 3,27, çeltik yüzde 2,48 artış, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 15,01 azalış gösterdi.

Endekste kapsanan 86 maddeden 54'ünün fiyatlarında artış, 25 maddenin fiyatlarında azalış, 7 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı. 


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