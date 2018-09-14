S&P gözünü Çin'e çevirdi

S&P, Çin'in 11 trilyon dolarlık tahvil piyasasında derecelendirme yapmak istiyor. S&P Global'in Çin pazarına girmesiyle yabancı yatırımcıların ilgisinin de artması bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Global CFO'su Ewout Steenbergen, "Çin'deki piyasa enformasyon işlerimizi yerel Çin şirketlerinin verileri gibi spesifik yerel içeriklerle genişletiyoruz. En cazip fırsat ise derecelendirme işimiz olacak." dedi.

Steenbergen'e göre şu anda dünyanın en büyük üçüncü yerel tahvil piyasasına sahip olan Çin, yakın zamanda Japonya'yı geçerek ikinci sıraya yükselecek.

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CNBC'nin haberine göre halihazırda Çin'in yerel tahvillerinde yabancı payı yüzde 2 oranında. S&P, Çin'deki derecelendirme faaliyetlerinin daha fazla yabancı yatırımcıyı bu piyasaya çekeceğini düşünüyor.

Çin, geçtiğimiz dönemde ülkede faaliyet gösterece kredi derecelendirme kuruluşlarının yabancı sahipliği oranı kısıtlamasını kaldırmıştı.

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