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Kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor

18.10.2018 - 17:10
Kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor | Bitcoin Haberleri

Hindistan Ekonomik İşler Sekreteri Subhash Chandra Gargın, devlet onayı olmayan kripto para birimlerini yasaklamayı hedefleyen bir yasa tasarısı sunma haberlerinin ardından piyasadaki düşüş eğilimi sürüyor.

Moneycontrolde yer alan habere göre, Gargın komitesi söz konusu yasa tasarısının son aşamalarına ulaşırken, yeni yasada ayrıca yasal olmayan kripto para birimi sahiplerine de çeşitli cezalar verilmesi yer alıyor.

Gelişmelerin ardından, 15 Ekimde 6,500 doların üzerine çıkan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.43lük bir düşüşle 6,548 dolara geriledi. Toplam 113 milyar 472 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi konumunda olan Bitcoin, piyasanın yüzde 53.6sını oluşturuyor.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde Çarşamba günü görülen düşüş eğilimi devam ederken, son 24 saatte yüzde 4.86, yüzde 0.04, yüzde 1.76 ve yüzde 0.27 ile sırasıyla yalnızca Stellar, Tether, Cardano ve Monero arttı. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 53ü geriledi ve yüzde 7.34 ile en çok 22nci sıradaki 0x düştü.

Genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi düne son 24 saatte 1 milyar dolar düşerek 211 milyar 557 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 912 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.43

2.Ethereum yüzde 0.93

3.Ripple yüzde 0.65

4.Bitcoin Cash yüzde 0.73

5.EOS yüzde 0.17

7.Litecoin yüzde 0.33 düşerken

6.Stellar yüzde 4.86

8.Tether yüzde 0.04

9.Cardano yüzde 1.76

10.Monero yüzde 0.27 arttı.


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