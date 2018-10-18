Galatasaray’ın Riva arazisindeki villalar 1 milyon liraya satılacak | Ekonomi Haberleri

Galatasaray’ın Riva arazisinde hayata geçirilecek projedeki villaların satış fiyatı düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Yılmaz İnşaat tarafından yapılacak projedeki villaların satış fiyatı kısa süre için 1 milyon 69 bin TL olarak belirlendi.

Emlak Konut GYO’nun uzun zamandır merakla beklenen projesi Düşler Vadisi Riva düzenlenen basın tanıtım toplantısında görücüye çıktı. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkan Ertan Keleş, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen toplantının ardından avantajlı fiyatlarla satışlar başladığı bildirildi.

Yapılan bilgilendirmede; Emlak Konut GYO güvencesiyle Yılmaz İnşaat tarafından 2.8 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek Düşler Vadisi Riva, 869 bin 362 metrekarelik arsa üzerinde bölgenin doğal yapısı muhafaza edilerek geliştirildi. Kısa bir döneme özel olarak 1 milyon 69 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla ve alternatif ödeme seçenekleriyle ilk etaptaki villalar satışa sunuldu.

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş konu ile ilgili değerlendirmesinde; "2017 yılında Emlak Konut ve Galatasaray arasında imzalandı. 1 yıl içerisinde basına tanıtılır hale gelmesinde Yılmaz İnşaat’ın Galatasaray’ın ve Emlak Konut’un büyük katkıları oldu. Proje 1 milyon 157 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleşecek olup, yaklaşık 207 bin metrekarelik kısmı özel orman alanı olacak. Bu bölgede doğal yaşamı ve doğal mimariyi öne çıkartan çok önemli bir çalışma gerçekleştirdik Emlak Konut GYO olarak projenin Riva bölgesine değer kazandıracağını söyleyebiliriz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de açıklamasında, "Galatasaray Kulübü tarihte belki de ilk defa bir arsa üzerinden bir spor kulübü kazanç elde ediyor. Arazimizde doğal yaşamla iç içe örnek bir proje hayat buluyor. Emlak Konut’un burada bulunması müşterek bir yararlanma. Hem devlet hem Galatasaray yararlanıyor. Onların payı yüzde 20, bizim yüzde 80. Burası çok değerli bir arazi. Burada müthiş bir yerleşim var. Bu arazide hedeflerimizden birisi de; burada Galatasaray ilkokulunun olmasıdır. Bu konuda devlet olumlu yaklaşıyor. Riva deresinde bir arazimiz var. Orada kayıkhane yapmayı planlıyoruz. Kürekçilerimizin orada antrenman yaparak, Olimpiyatlar’da Türkiye’yi tanıtıp, madalya almasına çalışıyoruz. Bugün ulusların doğru algı ile tanıtmanın en doğru en sağlıklı yolu spordur" şeklinde konuştu.

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ise 45 yıllık deneyiminlerini Riva’daki bu değerli arsaya taşıdıklarını belirterek, "Emlak Konut GYO güvencesiyle ve Yılmaz İnşaat’ın deneyimiyle burada yükselecek Düşler Vadisi Riva, bölgenin gelişiminde de örnek teşkil edecektir. İhale sürecinden bugüne üzerinde titizlikle çalıştığımız ve bugün sizlere sunduğumuz projemizle bölgenin doğal karakterine bağlı kalmayı esas aldık. Bu anlamda arazinin doğal vadi yapısına uygun şekilde konumlandırdığımız villaları, yatay bir düzlemde tasarladık. Toplam 2.8 milyar TL’lik yatırımla hayat bulacak Düşler Vadisi Riva projemiz ile doğal yaşamın gerektirdiği birçok unsuru projemize entegre ettik" ifadelerini kullandı.

152 METREKAREDEN 396 METREKAREYE KADAR VİLLA SEÇENEĞİ YER ALIYOR

Toplantıda yapılan açıklamada; çevre ile uyum içinde tasarlanan ve her ihtiyacın karşılanması hedeflenen villaların ilk etabında 509 villa inşa edilecek. 152 metrekareden 396 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde villaların yer aldığı projede geniş ve ferah kullanım alanlarının yanı sıra doğayla iç içe bir yaşam konsepti oluşturulacak. Natamam şekilde yapılacak villalar, yatırımcının tercihine göre (ince işçilik için) istediği dekorasyon paketini satın alarak villasını hazır teslim alabilecek. Bölgenin doğal karakterine bağlı, doğa ile iç içe yatay bir konseptte planlanan projenin ilk etabı 36 ayda tamamlanacak. Bin 150 dönüm üzerinde geliştirilen villa projesinin içinde kamusal park alanı ve özel orman alanı ile birlikte doğal su kaynakları yer alıyor.