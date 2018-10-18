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ABD'de işsizlik maaşı beklentiyi karşıladı

18.10.2018 - 17:04
ABD'de işsizlik maaşı beklentiyi karşıladı | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 210 bin oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta beklenti paralelinde 210 bine geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 210 bin oldu.

Başvurulara yönelik piyasa beklentisi de 210 bin olarak belirlenmişti. Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin kişi artarak 211 bin 750’ye yükseldiğini gösterdi.

Raporda, süregelen işsizlik başvurularının da 6 Ekim Eylül haftasında 13 bin kişilik azalışla 1 milyon 640 bine gerileyerek Ağustos 1973’ten bu yana en düşük seviyesini kaydettiği bildirildi


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