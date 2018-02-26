İsviçre 'kripto para'ya göz kırptı

İsviçre Borsa Başkanı Lacher, İsviçre Frangı'nın kripto para birimi versiyonunun piyasaya sunması gerektiği açıklamasında bulundu.

İsviçre Borsa Başkanı Romeo Lacher, dijital teknolojilerde rekabetçi bir lider olma girişiminin bir parçası olarak İsviçre Frangı'nın kripto para birimi versiyonunu piyasaya sunması gerektiğini öne surdu.

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Lacher, Financial Times'a verdiği demeçte, İsviçreli Merkez Bankası tarafından desteklenen bir 'E-Franc'ın yerel ekonomiyi ve nakitin yerini elektronik ödeme sistemlerini destekleyeceğini söyledi.

Lacher, "Son derece destekleyici olacağız" dedi.