Çeyrek altın kaç lira?

Geçen hafta doların değer kazanmasına paralel olarak yüzde 1.4 gerileyen altın bugün dolardaki zayıf seyirin etkisiyle artıda seyrediyor. ABD'nin para politikasının ne hızda sıkılaşacağına dair ipuçlarını izleyen yatırımcılar salı günü yeni Fed Başkanı Jerome Powell'ın siyasetçilerin sorularına vereceği yanıtları bekliyorlar.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,52 artışla 162,7 liradan işlem görüyor.Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.088 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 162,7 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 162 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı yükselişte seyrederken, gram altın 162,7 liradan, çeyrek altın ise 267 liradan alıcı buluyor.

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