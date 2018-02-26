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İşte piyasaların bu haftaki gündemi

26.02.2018 - 10:07

Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlemesinin ardından, yeni haftada yoğun veri akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

ABD'de cuma günü pay piyasaları yüzde 1'i aşan değer kazançlarıyla öne çıkarken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,94 sınırından yüzde 2,8669'a geriledi. Veri gündeminin zayıf olduğu haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 1,60 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,77 değer kazandı.

Analistler, bu hafta büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışı ile Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti. Bugün Fed üyelerinden James Bullard'ın konuşması, salı günü Fed Başkanı Powell'ın, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısı öncesinde yapacağı sunum ve çarşamba günü açıklanacak 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisi haftanın öne çıkan gündem maddeleri olacak.

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Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyümenin yıllık yüzde 2,9 ve Avro Bölgesi'nde ocak ayı enflasyonunun yüzde 1,3 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrasında Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,11 düşüş kaydetti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Avrupa Parlementosu'nda yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, geçen hafta yüzde 0,9 gerileyen avro/dolar paritesinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bugün Asya piyasalarının yeni haftaya pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazandı. 

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde, dünya borsalarındaki pozitif havanın desteği ile yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 artışla 117.522 puandan tamamladı. Geçen hafta 3,7908'den kapanan dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında yeni haftaya düşüşle başladı ve 3,7760 seviyesinde dengelendi. Analistler, bu hafta yurt içinde dış ticaret istatistikleri, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ihracat verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

16.00 Fed üyesi James Bullard'ın konuşması 
17.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Draghi'nin konuşması 
18.00 ABD, ocak ayı yeni konut satışları 


Etiketler

  • küresel piyasalar
  • Mario Draghi
  • Jerome Powell
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