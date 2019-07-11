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Fed Başkanı Powell'dan 'Libra' değerlendirmesi

11.07.2019 - 16:13 | Son Güncelleme :
Fed Başkanı Powell'dan 'Libra' değerlendirmesi | Bitcoin Haberleri

Fed Başkanı Powell, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın tamamen mücadele etmesi zorlu riskler oluşturabileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada Facebook'un dünya genelinde birçok denetleyici ve diğer yetkililerle görüştüğünü belirtti. Fed'in de söz konusu kurumlar arasında olduğuna dikkat çeken Powell, Fedi'n finansal endüstride yenilikleri desteklemesine rağmen söz konusu yeniliklerin güvenli bir ortamda tanıtılması gerektiğini söyledi. Powell, Libra'nın birçok endişe oluşturduğunu öne sürdü.

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Söz konusu riskler arasında kara para aklama, kişisel gizlilik ihlalleri ve sistemin büyük kitlelerce kullanılması durumunda finansal istikrarsızlık yer aldığını belirten Powell, bu durumun etraflıca incelenmesi gerektiğini ve uygulama konusunda acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.


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