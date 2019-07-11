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Bitcoin 12 bin doların altında geriledi

11.07.2019 - 16:45
Bitcoin 12 bin doların altında geriledi | Bitcoin Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Facebook'un kripto para birimi Libra'nın zorlu riskler oluşturduğu açıklamalarının ardından kripto para birimi piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 12 bin doların altına geriledi ve piyasa hacmi son 24 saatte 40 milyar dolardan fazla düştü.

Çarşamba günü TSİ 12:29'da yeniden 13 bin dolar düzeyini gören Bitcoin, Powell'ın açıklamalarının ardından yeniden düştü ve böylece piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminde de genel bir düşüş etkili oldu.

Powell, dün yaptığı açıklamada Facebook'un dünya genelinde birçok denetleyici ve diğer yetkililerle görüştüğünü belirtti. Fed'in de söz konusu kurumlar arasında olduğuna dikkat çeken Powell, Fed'in finansal endüstride yenilikleri desteklemesine rağmen söz konusu yeniliklerin güvenli bir ortamda tanıtılması gerektiğini söyledi. Powell, Libra'nın birçok endişe oluşturduğunu öne sürdü.

Söz konusu riskler arasında kara para aklama, kişisel gizlilik ihlalleri ve sistemin büyük kitlelerce kullanılması durumunda finansal istikrarsızlık yer aldığını belirten Powell, bu durumun etraflıca incelenmesi gerektiğini ve uygulama konusunda acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 11.01 düşüşle 11 bin 578 dolara geriledi ve 206 milyar 211 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2 bin 322 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminde de genel bir düşüş görülürken, söz konusu düşüşe yüzde 19.74 ile EOS öncülük etti. En büyük 100'den de 89'u düşerken, yüzde 20.57 ile en çok 33'üncü sıradaki Qtum değer kaybetti.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 41 milyar dolara denk gelen yüzde 13.01 düşüşle 315 milyar 453 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 107 milyar 349 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 11.01

Ethereum yüzde 11.77

Ripple yüzde 15.35

Litecoin yüzde 12.98

Bitcoin Cash yüzde 17.37

EOS yüzde 19.74

Binance Coin yüzde 7.43

Tether yüzde 0.63

Bitcoin SV yüzde 16.86

TRON yüzde 15.40 düştü.


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