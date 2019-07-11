ABD'de çekirdek TÜFE'de 1.5 yılın en büyük artışı | Ekonomi Haberleri

ABD'de çekirdek TÜFE haziran ayında yüzde 0.3 ile bir buçuk yılın en büyük artışını kaydetti.

ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları (TÜFE) Haziran ayında yüzde 0.3 ile yaklaşık bir buçuk yılın en büyük artışını kaydetti ancak büyük ihtimalle Fed'in bu ay faiz indirimine gideceği beklentilerini değiştirmeyecek.

Çekirdek TÜFE yıllık bazda ise Mayıs ayında yüzde 2 yükseldikten sonra Haziran'da yüzde 2.1 artış kaydetti.

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre TÜFE Haziran'da 0.1 arttı. TÜFE yıllık bazda ise Mayıs ayında yüzde 1.8 yükseldikten sonra Haziran'da yüzde 1.6 arttı.

Reuters anketine katılan uzmanlar tüketici fiyatlarının aylık bazda sabit kalmasını, çekirdek endeksin ise yüzde 0.2 yükseleceğini tahmin ediyorlardı. Yıllık TÜFE'nin ise yüzde 1.6 artması bekleniyordu.

Tüketici fiyatları ve çekirdek endeks Mayıs ayında yüzde 0.1 artmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell dün Kongre'ye yaptığı açıklamada ticaret belirsizlikleri ve zayıf küresel ekonominin ABD ekonomisi görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini ve Fed'in ABD'de ekonomik büyümeyi sürdürmek için "uygun şekilde" adım atmaya hazır olduğunu belirterek, bu ay yapılacak toplantıda faiz indirime gidileceği beklentilerini kuvvetlendirmişti.

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