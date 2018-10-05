En büyük 10 kripto paradan 8'i geriledi

Kripto para birimleri ve blockchain teknolojisine ilişkin gündemde yer alan olumlu haberlere rağmen piyasada baş gösteren düşüş eğiliminin ardından piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden sekizi geriledi.

ABD merkezli dünyanın önde gelen bilişim teknolojisi şirketi IBM, Singapur merkezli nakliye şirketi Pacific International Lines (PIL) ile gerçekleştirdiği yeni işbirliği ile blockchain teknolojisi yoluyla konşimentoyu dijitalleştirmeyi hedeflediğini duyurdu. IBM'in yanında, Malta Finansal Hizmetler Denetim Otoritesi, ConsulCoin Kriptoara Fonuna lisans vererek, blockchain teknolojisi ve ana kripto para birimlerine dayalı finansal ürünler ve şirketler için oluşturulan ilk Avrupa merkezli ve regüle edilen kripto para birimi fonunu onayladı.

DHA'nın haberine göre; kripto para birimleri piyasaları ve blockchain teknolojisini olumlu yönde etkileyen haberlerin ardından piyasadaki artış yerini düşüşe bırakırken, 113 milyar 848 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.09 düşerek 6,578 dolara geriledi.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.64 ve yüzde 0.06 ile sırasıyla yalnızca EOS ve Tether arttı. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 57si gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 6.14 ile 35inci sıradaki Siacoin öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 218 milyar 741 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 28 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.09

2.Ethereum yüzde 0.90

3.Ripple yüzde 2.86

4.Bitcoin Cash yüzde 1.90

6.Stellar yüzde 0.54

7.Litecoin yüzde 0.80

9. Cardano yüzde 0.86

10.Monero yüzde 0.32 düşerken

5.EOS yüzde 1.64

8.Tether yüzde 0.06 arttı.