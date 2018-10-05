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ABD dış ticaret açığı 6 ayın zirvesinde

05.10.2018 - 17:07
ABD dış ticaret açığı 6 ayın zirvesinde

ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta aylık yüzde 6,4 artışla 53,2 milyar dolara çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

 

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,4 genişleyerek 53,2 milyar dolar oldu. Şubat ayından beri en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53,5 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Dış ticaret açığının ağustosta yükselmesine, ülkenin ihracatının yüzde 0,8 azalarak 209,4 milyar dolara gerilemesi ve ithalatın yüzde 0,6 artarak 262,7 milyar dolara çıkması yol açtı. Bu arada, temmuz ayına ait dış ticaret açığı, 50,1 milyar dolardan 50 milyar dolara revize edildi.


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