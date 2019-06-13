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Coinbase kripto kartını 6 ülkede daha piyasaya sürüyor

13.06.2019 - 09:08
Coinbase kripto kartını 6 ülkede daha piyasaya sürüyor | Bitcoin Haberleri

Coinbase, Visa banka kartını Nisan ayında Birleşik Krallıkta kullanıma sunmasının ardından Avrupa'da altı ülkede daha piyasaya süreceğini duyurdu.

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase UK CEO'su Zeeshan Feroz, CNBC'ye verdiği röportajda, Coinbase Card ile, dijital para birimleriyle yapılan alışverişleri nakitle yapılan alışverişler gibi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Nisan ayında Birleşik Krallık'ta piyasaya sürülen kartın oldukça ilgi gördüğünü belirten Feroz, kartın çarşamba gününden itibaren İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İrlanda ve Hollanda da kullanıma sunulacağını açıkladı.

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Kartın bir mobil uygulama ile kullanıldığı ve Coinbase hesaplarıyla senkronize olarak çalıştığı belirtilirken, kartın ayrıca nakit para çekmek için ATM'lerde de kullanılabileceği vurgulandı. Feroz, kullanıcıların Coinbase Card kullanarak Visa kabul eden işletmelerde Bitcoin, Etheruem ve Litecoin ile ödeme yapabileceklerini söyledi ve Market alışverişlerinizi Bitcoin ile yaptıktan sonra Litecoin ile kahve alabilirsiniz dedi.


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