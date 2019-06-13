Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.78 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.83 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5.8031 TL'yi, en yüksek ise 5.8528 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 14.21 itibarıyla 5.8405 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.6046 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 96.94 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1288 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.62 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,57 azalışla 91.149,94 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.455,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,07, holding endeksi yüzde 1,83 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,50 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

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Güne düşüşle başlayan ve negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 91.000 puanı test etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN 251 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 251 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar/TL'deki değer kaybının etkisiyle 247 lira seviyesine kadar gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 248,9 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,84 artışla 251 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet 1.675 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 primle 1.337,36 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, altının gram fiyatında 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Memiş, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti.

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