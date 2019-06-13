Bireysel emeklilik aracılığı sınavla yapılabilecek | Ekonomi Haberleri

Bireysel emeklilik şirketlerinde çalışacak "gerekli nitelikleri taşıyan" kişilerin, emeklilik gözetim merkezinin açacağı sınavlara katılarak başarılı olmaları gerekecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı, "Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin amacı şöyle açıklandı:

"Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketleri tarafından katılımcı ve işverenlere sunulan emeklilik sözleşmelerinin kurulmasına aracılık edecek kişilerde aranacak niteliklere, bu kişilerin faaliyetlerine, çalışma esaslarına, satış yetkilerine, tabi tutulacakları sınav ve eğitim programları ile bu kişiler için tutulacak sicile ve verilecek lisansa ilişkin usul ve esasları düzenlemek."

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Buna göre, bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenler, gerekli nitelikleri taşımak kaydıyla, mesleki yeterlilik ile bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla emeklilik gözetim merkezi tarafından düzenlenen sınava tabi tutulacak.

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