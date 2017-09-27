Çinli Bitcoin Borsası artık mevduat kabul etmeyecek

Çinli bitcoin borsası BTCChina, mevduat kabul etmeyi durdurdu.

Çinli bitcoin borsası BTCChina, yuan ve dijital varlık mevduatı kabul etmeyi durduracağını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada mevduatın durdurulmasının Londra saatiyle 04.00'da yürürlüğe girdiğini, ayrıca borsa işlerini de 30 Eylül'de kapatacaklarını bildirdi.

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Öte yandan şirketin tüm müşterilerinin 72 saat içinde döviz bürolarından paralarını çekebilecekleri ifade edildi..

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