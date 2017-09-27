Japonya'nın kredi notu indirilecek mi?

Japonya'nın ülke notunun indirilebileceğine ilişkin endişeler artıyor.

Japonya'nın kredi notu, Başbakan Shinzo Abe'nin kilit harcamaların vergiler yoluyla karşılanması hedefinin terkedilebileceğinin sinyalini vermesi ardından risk altına girmiş olabilir.

Japonya'da hazine tahvillerini sigortalama maliyeti Salı günkü işlemlerde 15 ayın zirversine tırmandı. Kuzey Kore ile olan gerginliğin üzerine para politikasındaki belirsizliğin eklenmesi, endişelerin artmasında etkili oldu.

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Abe, Pazartesi günkü konuşmasında bu hafta parlamentoyu feshedebileceğini belirtti ve 2020 mali yılına kadar faiz dışı bütçe fazlası verme hedefine ulaşmanın zorluğunun altını çizdi. Japonya Kredi Derecelendirme Kuruluşu söz konusu etkiyi inceleyeceğini duyurdu.

Tokyo'da Daiwa Securities Group Inc. baş kredi analisti Toshiyasu Ohashi, “Japonya'nın ülke notuna etkisine ilişkin endişeler var. Japon kredi derecelendirme kuruluşları, faiz dışı bütçe fazlası hedefini ertelemenin not indirimi riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.” dedi.

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