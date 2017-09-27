‹ Önceki Haber Çinli Bitcoin Borsası artık mevduat kabul etmeyecek Çinli Bitcoin Borsası artık mevduat kabul etmeyecek Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Resmen açıklandı! Altın tahviline vergi yok

27.09.2017 - 10:25 | Son Güncelleme : 27.09.2017 - 11:07

Altına dayalı tahvil ve altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar vergilendirilmeyecek.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen altına dayalı devlet tahvil iç borçlanma senetleri ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlara vergi muafiyeti tanındı.

##$HABER_1440944$##

Daha önce yüzde sıfır vergi, hisse senetleri, hisse senedine dayalı VİOP işlemleri ve varantlar ile hisse senedi yoğn fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için uygulanıyordu. Bu kararla birlikte altın tahvili ve altın kira sertifikaları da bunlara eklenmiş oldu.

TL mevduatta ise 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15, 6 aydan 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12, 1 yıldan uzun vadelerde yüzde 10 stopaj uygulanıyor.

Yastık altında bekleyen ve 2 bin 200 tonu bulduğu tahmin edilen altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan altın tahvilinin ilk ihracının Ekim'de yapılması bekleniyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Çinli Bitcoin Borsası artık mevduat kabul etmeyecek Çinli Bitcoin Borsası artık mevduat kabul etmeyecek Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
102.908 Değişim: 0,25% Hacim : 5.008 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 102.243 29.09.2017 Yüksek 103.320
Açılış: 103.039
3,5654 Değişim: 0,21%
Düşük 3,5408 29.09.2017 Yüksek 3,5673
Açılış: 3,55805
4,2110 Değişim: 0,33%
Düşük 4,1899 29.09.2017 Yüksek 4,2165
Açılış: 4,19705
146,79 Değişim: -0,31%
Düşük 146,45 29.09.2017 Yüksek 147,57
Açılış: 147,25
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.