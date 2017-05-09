Bitcoin'i kimse tutamıyor!

Bitcoin fiyatı bugün işlem platformu Coindesk.com`da 1.710,69 dolar seviyesine kadar çıktı.

Dijital para Bitcoin'in değerinde yukarı hareket hız kesmiyor. Bitcoin fiyatı bugün işlem platformu Coindesk.com'da 1.710,69 dolar seviyesine kadar çıktı. İşlem fiyatı Coinbase.com platformunda 1.743,73 ve Bitfinex.com'da 1.762,3 dolar seviyesini gördü.

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Giderek daha fazla yerin bir ödeme aracı olarak kabul etmeye başlamasıyla birlikte hızla yükselmekte olan Bitcoin fiyatı, son 1 ayda yüzde 43 arttı. Yatırımcıların aldıkları uzun pozisyonlar da Bitcoin'e güvenin arttığına işaret ediyor. Bitcoin fiyatının artacağı beklentisi ile alınan Bitcoin miktarı 7.649'dan 15.279'a kadar yükseldi.

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