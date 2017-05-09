5 bankadan 3 milyar dolar eurobond ihracı

Türkiye'nin en büyük 5 bankası, 2017'nin 4 ayında yaklaşık 3 milyar dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Küresel piyasalardaki dalgalı seyir ve jeopolitik risklerin arttığı son dönemde Türkiye'nin en büyük 5 bankası, 2017'nin 4 ayında yaklaşık 3 milyar dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirirken en yoğun talebi yabancı yatırımcılar gösterdi.

Türkiye'nin en büyük aktif büyüklüğüne sahip bankası konumundaki Ziraat Bankası, 27 Nisan'da 600 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli ve yüzde 5,25 faizle eurobond ihracı gerçekleştirdi.

İş Bankası, geçen ay 2024 itfalı 750 milyon dolarlık eurobond ihraç ederken, Garanti Bankası da mart ayında yaklaşık 3 yılın ardından uluslararası piyasalarda 6 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı yaptı.

Akbank, mart ayında 500 milyon dolar tutarında Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil, Yapı Kredi de şubatta uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarında eurobond ihraç etti.

Sektörün öncü bankalarının ihraçlarına dünyanın dört bir yanından 300'ün üzerinde yatırımcı ilgi gösterdi.

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"EUROBOND İHRAÇLARI, BANKALARA UZUN VADELİ KAYNAK SAĞLIYOR"

Kredi büyümesinin ilk çeyrekte güçlü artış kaydettiğini belirten Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, her bankanın kendi maliyet ve vade yapısına, getiri-risk değerlendirmesine göre kaynak yönettiğini ifade etti. Yılmaz ayrıca Türkiye'nin yıllık brüt finansman gereksiniminin yaklaşık 180 milyar dolar olduğunu da söyledi.

Özel sektörün borçlanmalarının genellikle daha uzun vadeli gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, "Bankaların eurobond ihraçları da ilgiyle karşılanıyor ve talepli geçiyor. Eurobond ihraçları, bankalara uzun vadeli kaynak sağlıyor. Türkiye şu anda dış finansman ihtiyacını bir yandan uzun vadeli enstrümanlarla karşılarken, bir yandan da portföy akımlarıyla kısa vadede de fon girişi gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel ekonomiden gelen pozitif veri akışı ve toparlanan ekonomi TL varlıklarına ilgiyi pekiştiriyor" açıklamalarında bulundu

YURTDIŞI BANKALARDAN YÜKSEK TALEP

Turkey Macro View (TMV) Consulting Yönetici Direktörü Ferhat Yükseltürk de, "Bankalarımızın olmak üzere vadesi gelen sendikasyon/seküritizasyon kredilerini rahatlıkla yenileyebildikleri ve bu kredilere yurt dışı bankalardan oldukça yüksek oranlarda talep geldiğini görüyoruz. Özellikle ABD seçimlerinin ardından genişlemeci maliye teşvikleri beklentisi ve Fed'in faiz artırım patikasında olması sonrasında dolar faizlerinde önemli bir artış yaşanırken, dolar cinsinden libor faizlerinin artmasıyla birlikte dünya genelinde faizler geçen yılın aynı dönemine kıyasla 60 baz puan civarında arttı" dedi.

"Aynı şekilde yatırım yapılabilir notun kaybedilmesi sonrasında ise bankalarımızın ödediği risk priminde de 20-40 baz puanlık görece daha makul artışlar yaşandığını görüyoruz" diyerek sözlerine devam eden Yükseltürk, "Bu durum bankaların sendikasyon/seküritizasyon kredileri başta olmak üzere yabancı para maliyetlerini geçen yıla kıyasla artırıyor" şeklinde konuştu.

UCUZ FONLAMA KAPASİTESİNDE SINIRLAMA YAŞANIYOR

Türk bankalarının diğer ülkelere kıyasla güçlü sermaye yapısı ve yüksek karlılık performansı ile her zaman yabancı kreditörlerden teveccüh göreceğini ifade eden Yükseltürk, bankaların borçları çevirme noktasında bir sorun yaşamayacağını, bununla birlikte maliyetlerdeki artışın sektörün özellikle yabancı para cinsinden ucuz fon sağlama kapasitesini bir miktar sınırladığını söyledi.

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