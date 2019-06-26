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Bitcoin neden yükseliyor? İşte uzman yorumu

26.06.2019 - 09:05
Bitcoin neden yükseliyor? İşte uzman yorumu | Bitcoin Haberleri

ABD merkezli New York Angels’da risk sermayesi yatırımcısı Amoils, Bitcoin'de görülen artış eğiliminin tek nedeninin Facebook'un kripto para birimi Libra olmadığını söyledi.

ABD merkezli New York Angels’da risk sermayesi yatırımcısı Nisa  Amoils, Bitcoin'in kripto para birimleri ekosistemindeki etkisi hakkında, Bitcoin'in bir değiş tokuş aracı ve ödeme mekanizması olarak kendine has özellikleriyle, son balonun ardından evrilmeye başladığını söyledi.

Bloomberg Technology'de yer alan habere göre; binlerce tüccarın Bitcoin'i ödeme seçeneği olarak eklediğini belirten Amoils, söz konusu şirketler arasında Expedia, Microsoft ve Whole Foods olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

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Bitcoin'in kendine has özellikleri ve son balondan bu yana emanet, anlaşmalar, takas ve vadeli işlemler kapsamında görülen kurumsal katılımla piyasada görülen söz konusu artış, bu eğilimi oldukça sürdürülebilir kılıyor.

Amoils söz konusu artış eğiliminde Facebook'un kripto para birimi Libra'nın da etkili olduğunu belirtirken, Facebook'un platformundaki 2 milyar kullanıcıyla Libra'nın eğitim ve medya alanlarında büyük bir rol oynayacağını söyledi. Libra'yı birden fazla para biriminin desteklediği merkezi bir stablecoin olarak tanımlayan Amoils, Libra'nın bu sebeple PayPal, Venmo, WeChat ve Ali Pay gibi uygulamalara rakip olabileceğini vurguladı.


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